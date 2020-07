Kleve. Im Zeitraum von Dienstag (14.07.2020), 23:00 Uhr bis Donnerstag (16.07.2020) 09:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf das Gelände zweier Firmen am Hufscher Weg ein. Sie Drückten das komplette Fenster einer Maschinenhalle ein und verschafften sich so Zugang zum Gebäude.

In den zweiten Gebäudeteil konnten sie nach Zerstören eines Vorhängeschlosses und einer Kette ebenfalls einsteigen. Sie entwendeten diverse GPS-Pilze samt zugehöriger Monitor und Bediensteile und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden.