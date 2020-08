Am Mittwoch, 5. August, gegen 14.15 Uhr kam es auf dem Radschnellweg in Höhe der Kämpstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrerinnen stürzten. Ein 42-jähriger Klever missachtete den Vorrang zweier Radfahrerinnen, einer 74 Jahre alten Niederländerin und ihrer 23-jährigen Enkelin, die den Radschnellweg in Richtung Nimwegen befuhren. Der Klever touchierte mit seinem Hyundai die Räder der Frauen, als er die Europa-Radbahn passierte. Im Verlauf des Unfalls stürzten beide Fahrradfahrerinnen. Bei dem Sturz verletzte sich die 74-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Enkelin blieb unverletzt.