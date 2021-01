Am Samstag, 23. Januar, entwendete ein unbekannter Täter in der Zeit von 8.30 Uhr bis 8.45 Uhr auf der Hoffmannallee einen E-Scooter.

Der Besitzer des E-Scooters hatte das Gerät am Parkplatz am EOC auf der Hoffmannallee abgestellt und verschlossen. Als er kurze Zeit später von seinen Erledigungen zurückkehrte, war der Roller bereits weg. Bei dem gestohlenen E-Scooter handelt es sich um ein Modell mit dunklem Gestell der Marke "Maginon street one". Der Roller hat das Versicherungskennzeichen 941NGP. Auffällig ist, dass das defekte Rücklicht durch eine kleine Taschenlampe ersetzt wurde. Hinweise zum Verbleib des E-Scooters, sowie verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Kleve unter 02821/5040 entgegen.