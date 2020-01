.KLEVE-MATERBORN. Wie schon seit vielen Jahren eröffneten die Narren des CKH (Clever Komitee Herrensitzung) mit eben jener Herrensitzung am Samstag, 18. Januar ab 11:11 Uhr in der Mehrzweckhalle Materborn den Reigen des karnevalistischen Treibens in der Gemeinde.

Unter der Leitung von Sitzungspräsident Dirk Wessels wurde ein Programm der Sonderklasse für Auge und Ohr abgebrannt.

Begonnen wurde, wie immer, mit einem Gardetanz der „KG Rot-Weiß Goch“.

Redebeiträge von „ne Knallkopp“ (Dieter Röder), Wolfgang Trepper und „die Erdnuss“ (Stefan van den Eertwegh) waren was für die Lachmuskeln, welche arg strapaziert wurden Die vielköpfige „Funkengarde Blau-Weiß“ aus Erkelenz bot schweißtreibende Tanzakrobatik der Sonderklasse.

Dunkelhäutige Schönheiten ließen mit ihrer Samba & Karibik-Show das feurige Temperament und Flair Brasiliens, mit entspr. Rhythmen und bunten Kostümen aufleben – Brasil-Show Köln. „Leony la Roc“, in tollen exklusiven und besonders hochwertigen Burlesque- Show Kostümen, fungierte nicht nur als Nummerngirl, sondern bot in einer eigenen, gelungen Show, in einem Champagner- Martini Glas, den eyecatcher des Tages schlechthin.

Natürlich ließen sich das Klever Narrenoberhaupt „Marc der Steuernde“ und das Prinzenpaar aus Goch, Johannes V & Julia I, mit kompletten Garden nicht nehmen bei den Herren vorbeizusehen.

Den fulminanten Abschluss nach rd. fünf Stunden Programm, setzten die „Rebel Tell Band“, (Supertalent) mit der Musikshow –Schlagerbilly-, das muss man gesehen bzw. gehört und erlebt haben.

Die Männerwelt, leider nicht kostümiert, schier aus dem Häuschen, stehende Ovationen für das Gebotene. Da darf man sich freuen. Bleibt mir nur noch zu schreiben dreimal Kleve Helau, das war toll.