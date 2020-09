Musik-Comedy vom Feinsten mit viel Witz, Wortspielen und gepaart mit englischem Humor präsentierte das Duo Mark'n'Simon am 3. September im Casa Kleve. Wegen der unsicheren Wetterlage wurde die Veranstaltung aus dem Biergarten in Thom´s Lounge verlegt, die aber auch ausreichend Platz bot, um den Corona-Auflagen gerecht zu werden. Und die zahlreichen Zuschauer wurden nicht enttäuscht. Verbale Gags wechselten sich in schneller Folge mit musikalischen ab, gekrönt von einer Vielzahl an Verkleidungen. Auch musikalisch boten die beiden Vollblut-Komädianten eine Vorstellung der Extraklasse. Ob "Hey Jude" von den Beatles oder Songs von Simon und Garfunkel, Mark'n'Simon überzeugten durch ihre Gesangs- und Instrumentalkünste, immer gespickt mit einer ordentlichen Prise Humor. Die stets mit einbezogenen Zuschauer sangen begeistert mit und ließen das Duo erst nach mehreren Zugaben von der Bühne.