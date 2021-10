Das Museum Kurhaus Kleve war Präsentationsort zweier neuer Werke über Joseph Beuys. Der Ort war mit Bedacht ausgewählt, hatte doch Joseph Beuys in Kleve Kindheit und Jugend verbracht und im Westflügel des ehemaligen Kurhauses in den 50er Jahren sein erstes Atelier eingerichtet.

Beuys-Handbuch mit 80 Autoren und 500 Seiten

Dr. Bettina Paust ist Herausgeberin des neuen Joseph Beuys- Handbuches. Sie war lange Jahre Künstlerische Direktorin im benachbarten Beuys-Museums Schloss Moyland und ist seit 2018 Leiterin des Kulturbüros der Stadt Wuppertal. Zusammen mit ihrem Mitherausgeber Timo Skandries, Professor am Institut für Kunstgeschichte der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, stellte sie das frisch veröffentlichte Beuys-Kompendium vor.

Das neue Handbuch, so Bettina Paust, biete zum ersten Mal eine systematische Darstellung des interdisziplinären Denkens und Handelns von Joseph Beuys. Leben und Werk des Künstlers und deren Wirkung werden im Zusammenhang mit der Entwicklung der zeit- und kulturgeschichtlichen Entwicklung dargestellt. Um möglichst viele Blickwinkel einzubeziehen, sind 80 Autoren beteiligt, die einen Gesamtsicht auf Beuys in 83 Kapiteln auf 500 Seiten versuchen. „Ich habe den Arbeitsaufwand unterschätzt, so viele Autoren unter einen Hut zu bringen!“, gestand Bettina Paust lächelnd. Umso stolzer reckte sie nun das neue fertige Werk in die Höhe.

Bettina Paust ist nicht die einzige Autorin vom Niederrhein. Aus dem Klever Raum steuern die hier bekannten Valentina Vlasic, Sigrun Hintzen, Dr. Alexander Grönert sowie Prof. Pierre Wils Beiträge bei. Alle Texte sind lesbar gehalten, sie eignen sich nicht nur für Fachleute, sondern auch für Einsteiger in die Materie. Das Buch ist im Metzler Verlag erschienen und kostet 98,00 Euro.

Intuition – Dimensionen des Frühwerkes

„Joseph Beuys war einer der zentralen Figuren im Kulturbetrieb des 20. Jahrhunderts“, so Museumsleiter Prof. Kunde. Es habe ihm Freude gemacht, wichtige Arbeiten von Beuys aus seiner Frühzeit in Kleve auszustellen. Zum Ende der Ausstellung, die vom 19. Juni bis zum 3. Oktober 2021 in allen Räumen des Joseph-Beuys-Westflügels rund um das ehemalige Atelier des Künstlers zu sehen war, erscheint nun ein Katalog. Es trägt den Titel „Intuition! Dimensionen des Frühwerks von Joseph Beuys“.

„Intuition!“ untersucht den Zeitraum von der Rückkehr des 24-jährigen Joseph Beuys aus dem Krieg nach Kleve bis zum Beginn seiner Professur an der Kunstakademie Düsseldorf 1961. „Es ist weder Heiligenverehrung, noch Sockelsturz!“, beschreibt Harald Kunde die Leitlinie des Buches. Es behandelt folgende Themenkreise: 1. Biografie als Material künstlerischer Formung, 2. Beuys und die Poesie/Romantik, 3. Naturwissenschaften: Physik, Chemie, Botanik, Zoologie, Geografie, 4. Philosophie/Anthropologie Steiner, 5. Evolution, 6. Wirtschaft, Kapital, Arbeit, Politik.

Das Buch ist gebunden, hat 200 Seiten und kostet 38,00 Euro. Es ist ab dem 29. Oktober im Buchhandel und im Museumsshop an der Tiergartenstraße erhältlich.