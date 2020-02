.KLEVE. Da wackelten die Zeltwände am Donnerstag, 20. Februar, nicht nur vom stetigen Wind, nein – dufte, fetzige Partymucke und die „Töns“, Kleves größte mobile Party & Bigband, trugen mit dazu bei dass Zelt, passend zum „Möhneball“, erbeben zu lassen. Volles Haus, alle Närrinnen und Narren in tollen bunten Kostümen und Feierlaune. Mit Disco-Mucke und Karnevalsliedern: "die nächste Rund die geht op mich" oder „Sieben Nächte lang in Amsterdam“ und viele andere, wurde zünftig abgefeiert. Da hatte es das Klever Narrenoberhaupt „Marc der Steuernde“, der mit seiner Truppe mal eben vorbei kam, leichtes Spiel die Gesellschaft mit seinem großen Programm bestens zu unterhalten.

Möhneball: … markiert den Übergang vom Sitzungs- zum Straßenkarneval am Donnerstag vor Aschermittwoch, gemein ist dem Brauch, dass allen Frauen für einen Tag die Macht zugestanden wird.