Power to the Pipo – Jazz-Funk, der begeisterte

Präsentiert von den Jazzfreunden Kleve war die niederländische Jazz-Funk Band „Power tot he Pipo“ im Rahmen der Kulturbühne 100 auf der Bühne vor dem Casa Kleve zu Gast. Die Mischung aus harten Grooves, beeindruckenden Soli und explosiven Improvisationen zog das Publikum in seinen Bann. Die Musiker (Michiel Sonnevijlle, Virgil Rerimassie, Luc Pustjens und Rob van Barschot) bezogen das Publikum stets ein und zeigten, dass Jazz auch mit einer Prise Humor gewürzt werden kann. Sie wirbelten über die Bühne und auch dem Publikum fiel es schwer, ruhig sitzen zu bleiben.

Die nächsten Veranstaltungen sind am 14.August Klangfabrik live: Die Polente („The Music of THE POLICE and STING“) und am 15. August Heldenzeit. Da die Kartenzahl wegen Corona begrenzt ist, am besten schnell reservieren und Tickets kaufen unter https://event-buddy.de/casa-cleve.