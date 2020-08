"Stunk Unplugged" rund um den Klever Aussichtsturm

Getreu dem Motto „es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung“, war der Biergarten rund um den Aussichtsturm sehr gut, aber natürlich coronaconform gefüllt. Ausgerüstet mit Regenjacken, Capes und Schirmen wartete das Publikum gespannt auf die „Stunker“ und liess sich auch durch kleine Schauern die gute Laune nicht verderben. Unterstützt von Frederik Wingchen und seiner Minimal-Combo, boten die Mitglieder des Kölner Stunk-Ensembles ein freches Programm, das trotz aller Witzigkeit auch zum Nachdenken anregte und den Finger in die Wunden legt, die die Gesellschaft bewegen. Ob Lehrermangel, Immobilienhaie, Männerwirtschaft in der Kirche, Fridays for Future oder Karneval zu Corona-Zeiten, alles wurde kritisch auf die Schippe genommen und mit gekonnt schauspielerischer Leistung und immer wieder neuen Verkleidungen dem begeisterten Publikum dargebracht. Danke an Bruno Schmitz (selber Gründungsmitglied der „Stunksitzung“) und sein Kulturbüro Niederrhein, das diesen tollen Abend initiierte und dem Team vom Aussichtsturm, das die Gäste nicht nur mit Getränken, sondern auch mit kleinen, leckeren Snacks versorgte.