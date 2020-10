Nachdem die Band im Frühjahr schon einmal gewann, nahmen Alfred Johnson im WDR2 Bandwettbewerb zur “Besten Band im Westen” am vergangenen Montag erneut den Titel mit nach Hause.

Die sechsköpfige Hardrock-Band aus Kleve und Goch gewann die einwöchige Onlineabstimmung mit einigen hundert Stimmen Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Alfred Johnson freuen sich sehr über die vielen Stimmen ihrer Fans, die aus ganz Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden mitfieberten. Der Gewinnersong „Hide in the Light“, der auch auf ihrem kürzlich erschienenen Album „Viller“ zu hören ist, wurde zweimal im Abendprogramm von WDR2 gespielt. „Unsere Songs gibt es zwar auch bei Spotify und iTunes zu hören, aber im Radio gespielt zu werden ist doch noch immer etwas Besonderes.“, so die Johnsons, „Wir hoffen dass hierdurch auch die Klever Lokalsender mal auf uns aufmerksam werden.“ Einige ihrer Songs seien durchaus radiotauglich, geben die Jungs mit einem Augenzwinkern an.

Alle Auftritte wurden Corona-bedingt in diesem Jahr abgesagt, aber spätestens im nächsten Frühjahr geht es weiter. Bis dahin wird fleißig an neuen Songs gefeilt. Alfred Johnson sind auf Facebook und Instagram vertreten und freuen sich über Abos, Likes und Kommentare.