INFORMIERE DICH UND DANN STEH AUF. FÜR DIE FREIHEIT!

Ja, es kommt jedoch auf den Informationsgehalt und auf die Informationsquelle an, und eigentlich sollten Informationen zu einem Zuwachs an Wissen führen, doch oft führt es zum Glauben. Doch Glauben ist nicht Wissen. Glauben 90 Prozent der US-Amerikaner an die Schöpfungsgeschichte der Bibel. Glauben immer noch viele Menschen an ein geozentrisches Weltbild und ebenso viele glauben die Erde ist eine flache Scheibe. Flacherdler-Interview Glauben an reptiloiden Lebewesen die die Welt regieren und alle Vögel sind Drohnen die uns überwachen. Glauben, dass der Aluhut falsche Quellen ableitet, damit nur die eigene Meinung zählt. Glauben an eine Judenverschwörung die weltweit die Fäden zieht. Glauben an den QAnon-Kult, alleine im deutschsprachigen Raum tummeln sich über 150.000 auf Telegram- QAnon.

Glauben an allen möglichen Unsinn im Zusammenhang mit Corona und Impfstoffen. Ignorieren, dass täglich hunderte an/mit Corona sterben und die Freiheit, die sie bei ihren Spaziergängen fordern, den Geimpften genommen wird. Sie gehen zu Tausenden, die Corona-Regeln ignorierend, auf die Straße. Demgegenüber stehen Hunderttausende, die täglich auf der Straße stehen, anstehen um sich impfen zu lassen. Alleine gestern waren es 730.000.

Die Fakegeimpften-Spaziergänger besitzen eine Fakten-Immunität. Frei nach Jesus "Vater, vergib ihnen sie wissen nicht, was sie tun!"

