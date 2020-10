Der schönste Tag im Leben und dann das. Die Corona-Pandemie hat vielen Paaren in diesem Jahr wahrlich einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Kleverland. Hochzeiten durften zu Beginn der Pandemie nur im kleinen Rahmen stattfinden. Zwischenzeitlich waren es dann mal wieder 150 Gäste. Nach den aktuellen Regeln der NRW-Landesregierung ist diese Zahl nun wieder auf fünfzig Gäste reduziert worden. Dennoch verzeichnen die Kommunen im Kleverland teilweise nur einen geringen Rückgang bei den geschlossenen Ehen.

Der Vorjahresvergleich

In Kranenburg sind in diesem Jahr, in der Zeit vom 1. Januar bis 30. September, 20 Ehen geschlossen worden. Im Vorjahr waren es noch 25 Eheschließungen. In der Gemeinde Bedburg-Hau waren es in diesem Jahr mit 77 Eheschließungen zehn weniger als im Vorjahr. Einen Zuwachs an Eheschließungen konnte hingegen die Stadt Kalkar verzeichnen. Dort sind es 97 gewesen. Zwei mehr als im Jahr 2019 im gleichen Zeitraum. In Kleve gaben sich in diesem Zeitraum 153 Paare das Ja-Wort. "Im Vergleichszeitraum 2019 lag die Anzahl bei 190 Eheschließungen. Dies entspricht einem Rückgang von 19 Prozent.

Wenn man die Zahlen des Jahres 2020 mit dem langjährigen Mittelwert vergleicht, ergibt sich ein Rückgang von 11 Prozent", erklärt Pressesprecher Jörg Boltersdorf. Mit den ab sofort geltenden neuen Bestimmungen sollte dem einen oder anderen Paar die Lust auf das Heiraten vergangen sein. Nun hoffe alle Paare auf die anstehende Hochzeitssaison 2021.