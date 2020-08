3. Bürger*innen-Expert*innen-Gespräch mit dem Bürgermeisterkandidaten Rolf Janßen

Hat das Klima uns im Griff? Was sind die ökologischen und ökonomischen Auswirkungen für die

Landwirtschaft, den Forst, den Naturschutz und die Gesellschaft allgemein?

Am Sonntag, den 9.August 2020 diskutiert Rolf Janßen (parteilos), der Bürgermeisterkandidat der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Experten Elmar Hannen, Theo Sonderfeld, (Landwirtschaft), Dietrich Cerff (NABU), Hubert Reyers (Landwirtschaft und Wetter), Gerd Thomas (Forst) und Lotte Rohde (FFF). Interessierte Bürger und Bürgerinnen sind herzlich auf den Eichenhof Hannen, Engelstr.6 in Reichswalde ab 11.00 Uhr eingeladen.

Die bekannten Corona bedingten Abstands- und Hygieneregelungen sind einzuhalten. Besucher werden gebeten, Schutzmasken mitzubringen und sich in die bereitgelegten Listen einzutragen.