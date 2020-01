Die Wahlperiode für Stadt- und Gemeinderäte dauert und dauert: Sechs Jahre können eine verdammt lange Zeit für ein gedeihliches Auskommen sein. Im Klever Stadtrat gab es die erste Trennungsgeschichte im Oktober 1998, als vier von fünf Fraktionsmitgliedern der Offenen Klever eine eigene Fraktion gründeten (UK).

Vor wenigen Wochen gaben sechs von 13 Mitgliedern ihren Austritt aus der SPD-Fraktion bekannt, wollten aber natürlich brave Sozialdemokraten bleiben. Am Donnerstagabend gaben die Abtrünnigen nun bekannt, im neuen Jahr als "Clever Demokraten-Fraktion" auftreten zu wollen. Der Rauswurf aus der SPD dürfte ihnen nun sicher sein.

Im verflixten sechsten Jahr besteht der Klever Stadtrat dann aus sechs Fraktionen, plus den fraktionslosen Mitgliedern Anne Fuchs (Offene Kleve) und Bürgermeisterin Sonja Northing (parteilos).

Der Spuk dauert ja nicht mehr lange. Politisch gearbeitet wird noch bis Ende Juni, nach den Sommerferien beginnt der kurze Kommunal-Wahlkampf um die Rathäuser. Was die Bürger davon halten? Am 13. September ist Wahltag.