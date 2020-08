Kleve: 5. Bürger*innen-Expert*innen-Gespräch mit Rolf Janßen

Wieviel Kultur-Raum braucht Kleve? An welchem Ort können Kulturangebote für alleAltersgruppen und Richtungen eine Heimat finden? Beim fünften Bürger*innenExpert*innen-Gespräch am Sonntag, den 23. August um 11 Uhr im Garten des Hauses Koekkoek werden unterschiedliche Konzepte bekannt gemacht und diskutiert. Harald Kleinecke vom Theater im Fluss stellt das im Kulturausschuss diskutierte Konzept eines soziokulturellen Zentrums auf dem Panniergelände vor, Thomas Ruffmann und Friedhelm Hülsmann berichten über die Planungen einer Begegnungsstätte am Synagogenplatz. Sigrun Hintzen, Organisatorin der Konzerte der Stadt Kleve, wird ihre Ideen für eine bessere Nutzung der Stadthalle präsentieren.

Bündnis 90/Die Grünen und Bürgermeisterkandidat Rolf Janßen sehen die öffentlichen Diskussionsrunden als Möglichkeit, mit den Menschen der Stadt auch unter CoronaBedingungen ins Gespräch zu kommen. Die bekannten Abstands- und Hygieneregelungen sind einzuhalten. Besucher*innen werden gebeten, Schutzmasken mitzubringen und sich in die bereit gelegten Listen einzutragen.