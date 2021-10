Die Stadt Kleve wird dem Klima-Bündnis Europäischer Städte und Gemeinden e. V. beitreten. Dies beschloss der Rat auf Initiative der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die den Antrag bereits im Frühjahr gestellt hatte. Von der Mitgliedschaft erhoffen sich die Grünen eine Vernetzung auf internationaler Ebene, einen Informationsaustausch zur konsequenteren Einhaltung der Klimaschutzziele sowie mehr Klimagerechtigkeit in Zusammenarbeit mit indigenen Völkern.

Im Rat beantragte die grüne Fraktion außerdem die Einrichtung eines Energiestützpunktes der Verbraucherzentrale NRW in Kleve, wie sie in Geldern und Kevelaer bereits existieren. Hier können sich private Eigentümer und Mieter durch unabhängige Experten über die Möglichkeiten des Stromsparens sowie über baulichen Wärmeschutz und den Einsatz regenerativer Energien informieren. Die Kosten für das Personal werden von der Verbraucherzentrale übernommen, die Stadt Kleve müsste nur die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Dabei denken die Grünen konkret an den Pop-up-Laden an der Münze, der im Sommer im Rahmen des Stadtradelns gut angenommen wurde.

Die rege Nachfrage nicht zuletzt bei der Stadtverwaltung zeigt, dass der Bedarf an Energieberatung bei den Bürgern groß ist. Bis zum nächsten Ausschuss für Klima-, Umweltund Naturschutz im Dezember soll geklärt werden, ob sich für dieses Projekt auch eine Zusammenarbeit mit den Stadtwerken anbietet.