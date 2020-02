Kleve: Nur wenige bei der FFF-Demo

Nur wenige waren heute bei der FFF-Demo in Kleve dabei. Kein-Bock-Mehr-Stimmung, oder woran liegt es? Wenn man so zuhört, könnte es so sein. Alle reden über die Fridays for Future – Bewegung und über den Klimawandel – eben: nur reden, reden und reden. Was nutzen Ausrufung des Klimanotstandes und hier und dort ein paar Blümchen – um die Gemüter zu beruhigen? Konkretes Handeln Fehlanzeige. Ach ja, der Klimanotstand ist ja nur symbolisch gemeint.

Lasst euch bitte nicht entmutigen liebe FFF-Aktivisten!

Und an die Adresse der Älteren: Wann geht ihr mit auf die Straße? Wenn euch das Wasser bis zum Hals steht, dürfte es zu spät sein. An die untätigen Politiker: Wundert euch nicht, wenn ihr bei den nächsten Wahlen symbolisch nicht mehr gewählt werdet.

Kontakt zur FFF-Gruppe Kleve:

kleve@fridaysforfuture.de oder in der WhatsApp – Gruppe, die man unter fridaysforfuture.de/regionalgruppen findet.

Jeden Dienstag um 17 Uhr in die Geschäftsstelle in der Van der Bergh Straße 6b.