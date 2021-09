Kleve: Stille Mahnwache anlässlich der Situation in Afghanistan

Stille Mahnwache anlässlich der Situation in Afghanistan am Samstag, den 11.09.21 ab 18 Uhr an der Reitbahn unterhalb der Schwanenburg.

Lasst uns gemeinsam Solidarität zeigen!

Jawad Assisi (Mitglied des Integrationsrates der Stadt Kleve)

Sarah Dörper (Mitglied des Sozialausschusses)

Maja Marbach (Mitglied des Ausschusses für Generationen und Gleichstellung)

Dr. Hedwig Meyer-Wilmes (Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen)

Das Unvermögen der Bundesregierung lässt uns sprachlos zurück.

Da uns die Sprache fehlt, laden wir zu einer stillen Mahnwache ein.