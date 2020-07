Klever Bündnis-Grüne wählen eigene Liste für den Integrationsrat

Zum allerersten Mal überhaupt haben die Klever Bündnis-Grünen eine eigene Liste für die Wahl des Klever Integrationsrates aufgestellt. Diese Wahl findet zeitgleich mit den anderen Kommunalwahlen am 13. September statt.

Auf dem ersten Platz steht Adela Lala, eine 24 Jahre alte Altenpflegerin aus Albanien. Ihr folgt Jawad Azizi, ein 26 Jahre alter Afghane, der im letzten Jahr seiner Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker ist. Dann folgt Amadou Diallo, ein 31 Jahre alter Elektro-Installateur aus der westafrikanischen Republik Guinea. Viele werden ihn als Gast von „Made in Kleve“ erlebt haben. Außerdem kandidiert Mariama Diallo (nicht verwandt oder verheiratet mit Amadou Diallo), 33 Jahre alt und ebenfalls aus Guinea.

Alle vier haben die Anwesenden mit ihren Vorträgen sehr beeindruckt und sind einstimmig, also ohne Gegenstimmen und Enthaltungen, gewählt worden. Sie wollen sich im Integrationsrat besonders für Sprachkurs-Angebote für alle Menschen, die Deutsch lernen wollen, einsetzen. Außerdem wollen sie erreichen, dass Zugewanderte bei der Wohnungssuche und bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz besser unterstützt werden. Auch die besonderen Anliegen von Frauen, zum Beispiel von alleinerziehenden Müttern, werden im Mittelpunkt stehen.

Die Klever Bündnis-Grünen haben sich vorgenommen, die Beteiligung an der Wahl des Integrationsrates von den enttäuschenden ungefähr 15 % beim letzten Mal in diesem Jahr deutlich zu verbessern.