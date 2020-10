Am vergangenen Samstag lud die Kreis Klever SPD zum Unterbezirksparteitag ins Konzert und Bühnenhaus nach Kevelaer ein. Nach den Berichten des Vorstandes und des Schatzmeisters Christian Nitsch, der den Mitgliedern vom durchweg positiven finanziellen Abschluss des Neubaus an der Wiesenstraße berichten konnte, gingen die 105 anwesenden Delegierten zur Wahl und wählten den 48-jährigen Emmericher, Thorsten Rupp mit 89% der Stimmen zu ihrem neuen Vorsitzenden.

Rupp, der zuvor damit warb sich um die drei Themenschwerpunkte: Positionen schärfen, Organisationskraft stärken und Spitzenkräfte ausbilden zu kümmern, freute sich sehr über das Vertrauen, welches ihm seine Partei schenkte. „Ich trete in große Fußstapfen, aber ich freue mich auf die Aufgabe und die Herausforderung“ Mit lang anhaltendem Applaus wurde zuvor Norbert Killewald aus seinem „Dienst“ entlassen. Er hatte die Geschicke der Partei sechs Jahre geleitet. „Ich weiß, man soll in der Politik nie, nie sagen! Aber ich glaube, dies war es jetzt mit herausragenden Funktionen in der Kreis Klever SPD. Gerne bringe ich, wenn gewünscht, mein Fachwissen an geeigneter Stelle in der Partei weiter ein," so Killewald. Vera van de Loo und Bodo Wissen wurden stellvertretende Vorsitzende und Christian Nitsch bleibt weiterhin Schatzmeister der Partei.

Für frischen Wind im Vorstand sorgen Ralf Rau als neuer Schriftführer, Kelly Tacker die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert und Jörg Theis, der in das Amt des Bildungsbeauftragten gewählt wurde. Die Beisitzer Anna Beckers, Monika Overkamp, Michael Mölders und Marek Tietjen machen das 11-köpfige Team komplett.