Die Bedeutung des Umwelt- und Klimaschutzes wird den Kindern schon in den Grundschulen vermittelt. Dies fängt schon beim Lernen des Müllsortierens an.

In Kleve wird ab Januar die Gelbe Tonne eingeführt und verteilt. Dies nahmen Bürgermeister Wolfgang Gebing und der Vorstand der Umweltbetriebe der Stadt Kleve, Karsten Koppetsch, zum Anlass, der Marienschule in Materborn am 3. Dezember einen Besuch abzustatten und eine Gelbe Tonne zu überreichen.

Die Klasse 4a nahm diese gerne zusammen mit Schulleiterin Frau Zeich sowie der Lehrerin Frau Meurs und dem Lehrer Herrn Lichtenberger symbolisch für die ganze Schule entgegen.

Da die Stadt Kleve ein zentrales Unterrichtsthema im Sachkundeunterricht ist, nutzten die Kinder die Möglichkeit, den Bürgermeister näher kennenzulernen und stellten ihm lebendige und persönliche Fragen, die er ihnen gerne beantwortet hat.