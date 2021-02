Im Corona-Lockdown ist der Inner Wheel Club Kleve nicht untätig geblieben. Durch den engagierten Verkauf von selbst gebackenen Apfel- und Walnussbroten im vergangenen Herbst wurde eine stolze Summe von 5.000 Euro eingenommen, die Dr. Angelika Mosch-Messerich, Vorsitzende des Fördervereins Hospiz Kleve, von Clubpräsidentin Irmgard van Bebber-Hansen am Mittwoch, 27. Januar, in Empfang nahm.

Hiervon wird die Baumaßnahme des in Kleve-Donsbrüggen entstehenden Klever Hospiz unterstützt. Im Rahmen der Vergabe der jährlichen Spenden wurden weitere 4.000 Euro an verschiedene regionale Projekte am Niederrhein verteilt.