Der Frosch hat Geburtstag! Das Wappentier der Brejpott-Quaker in Kellen ist 70 Jahre alt geworden. Wenn das nicht Grund genug ist für eine große Geburtstagsparty! Während des traditionellen Erbsensuppenessen im Schützenhaus verteilte Spielleiter Heinz Verhoeven am Wochenende die Probenpläne für die Akteure, die sich bereits ab Montag auf der Bühne für die drei Prunksitzungen am 1., 8. und 15. Februar vorbereitet haben. „Et gefft werr wat te fiere“, heißt das aktuelle Motto der Session, die am 11.11. mit dem Wasserholen begonnen hat. Bereits seit Mitte November sind alle Quaker-Sitzungen wie schon in den vergangenen Jahren ausverkauft. Für die Kellener Karnevalisten, mit über 400 Mitgliedern größter Narrenklub in Kleve, Ansporn genug, um den Gästen knapp fünf kurzweilige Stunden zu bieten. Ob Büttenredner, Tanzgarden, Bühnenstücke, Chor, Livemusik mit „al dente“ oder Elferrat, alle Quaker sind in den Startlöchern, um am kommenden Samstag, 1. Februar, pünktlich um 19.11 Uhr den Frosch hochleben zu lassen.