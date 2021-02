An diesem Wochenende wären die Karnevalisten zur Hochform aufgelaufen. Kostümbälle, Tulpensonntagszüge oder der Rosenmontag - all das kann in diesem Jahr bedingt durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Dennoch zeigen sich die Karnevalisten vielerorts kreativ. Ob digitale Sitzung, gemeinsame virtuelle Treffen zum Feiern über Zoom oder nicht zuletzt Beiträge mit Erinnerungen in den sozialen Medien. Auch das Klever Wochenblatt hat vor einigen Wochen seine Leser aufgefordert, die schönsten Erinnerungen einzusenden. Ergänzt haben wir diese Galerie mit einer Vielzahl an bunten Schnappschüssen, die unsere Fotografen in der letzten Session eingefangen haben. Aber auch der Kreativität sind in dieser Zeit keine Grenzen gesetzt. So haben die Fidelitas aus Materborn und auch die Brejpott-Quaker eine digitale Sitzung gefeiert.