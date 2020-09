Fridays for Future Kleve – „Wir bleiben, bis ihr handelt!“

Die Ortsgruppe Fridays for Future Kleve hatte zum Internationalen Klimastreiktag zu einer Fahrraddemo aufgerufen und rd. 250 folgten dem Ruf. Anschließend wurde das Fridays for Future-Büro, dass Erste seiner Art in Nordrhein-Westfalen, eröffnet. Ein Fingerzeig an die Klever und Kreis Klever Politik - „Wir bleiben, bis ihr handelt!“.