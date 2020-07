Nevill Swanson, Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender der Worcester Twinning Association ist im Alter von 82 Jahren in Worcester verstorben. Diese traurige Nachricht erreichte den Vorsitzenden der Städdtepartnerschaft Kleve Worcester am Wochenende.

Nevill war viele Jahre Ansprechpartner für die Klever Freunde zus ammen mit Les Tunley.

Nevill war sowohl freundlicher Gastgeber als auch gern gesehener Gast in Kleve. Sein stetiger Einsatz für die Belange des partnerschaftlichen Austausches war von unschätzbarem Wert. Er wird in beiden Städten sher vermisst werden und bei vielen Mitgliedern und Freunden in guter Erinnerung bleiben.

Seine letzten Jahre verbrachte er in einem Heim wo er sicht weitesgehend selbst versorgte. Nach einem Sturz benötigte er eine Hüftoperation. Am Tag seiner Entlassung wurde bei ihm eine Coronainfektion festgestellt in deren Folge er zeitweise Sauerstoff benötigte. Er konnte das Krankenhaus nicht mehr verlassen und wird am 30.07. beigesetzt.