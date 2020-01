Wie jedes Jahr ein Höhepunkt für viele kleine Narren - der Kinderkarneval der Flying Familli in der Mehrzweckhalle Materborn. Höhepunkt ist neben viel Spass, Tanz und Musik die Wahl des 1. Familli Kinderprinzenpaares direkt am Veranstaltungstag und eine Fotowand mit sofortigem Ausdruck der Bilder. Das kostümierte Treiben startet am Sonntag, dem 2. Februar um 13.11 Uhr, der Einlass ist um 12.00Uhr. Karten sind direkt an der Kasse vor Ort zum Preis von 3 Euro zu bekommen.

Der finanzielle Überschuss geht in diesem Jahr an die Kita Lebensfluss, Ackerstrasse 95 in Kleve.