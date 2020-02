Kleve. Zu einer Kurzaustellung am vergangenen Samstag hatten die Karnevalisten in den Materborner Ratskrug eingeladen und zeigten dort einige der mittlerweile über eintausend Exponate. Natürlich ließ es sich Prinz Marc "der Steuernde" nicht nehmen, dem Museum einen Besuch abzustatten und für die umfangreiche Sammlung einen Prinzenorden und Teller beizusteuern. In zahlreichen Gesprächen tauschten sich die Narren über die Geschichte des Karnevals aus.