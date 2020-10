Unter großer Beteiligung fand die diesjährige Hauptversammlung der Schwanenfunker im Klever Kolpinghaus statt. Zunächst galt es die Jubilare Jörg Hopmanns, Wilhelm Lievertz und Volker Lünendonk für 25 Jahre sowie Frank Jansen für 40 Jahre Mitgliedschaft bei den Funkern zu ehren.

Desweiteren wurden Claudia Boßmann, Birgit van Offern-Weiß, Sven Kalinski und Sebastian Schumacher neu aufgenommen und werden bei den Schwanenfunkern aktiv mitarbeiten.

Anschließend dankte der Vorsitzende André Budde allen anwesenden Mitgliedern für ihr positives Erscheinungsbild auf der Bühne, wo sie mit voller Hingabe und viel Enthusiasmus das Publikum in ihren Bann zogen. Ebenso erwähnenswert aber auch die Präsenz im Klever Karneval und dem Dank an Prinz Marc„der Steuernde“. Er hat mit seiner Garde sowie den Funkerschwänchen, Schwanenfünkchen und Funker die Farben der Schwanenfunker hervorragend vertreten und beispiellosen grandiosen Karneval mit viel Herz in die Herzen vieler junger und älteren Mitbürger gebracht.

Rückblickend auf die vergangene Session, welche unter dem Motto „Man mott ok gönne könne“ stand, wusste Präsident Walter Heicks nur Positives zu berichten. Hierbei wurde der Geschmack des Publikums mal wieder zielgenau und mit höchster Präzision getroffen. Die Spielleitung unterstrich noch einmal die enorme Bandbreite und Qualität in allen Bereichen und sieht die Schwanenfunker in karnevalistischer Hinsicht gut aufgestellt.

Hinsichtlich der Karnevalssession 2020/2021 wird es auch bei den Schwanenfunkern leider keinen Sitzungskarneval geben. Dennoch geben sich die Schwanenfunker zuversichtlich bis optimistisch. „Im neuen Jahr werden wir nach einjähriger schöpferischer Pause wieder mit voller Hingabe in die Vorbereitung für 2021/2022 starten, än wej trekke allemol an een Tau“ ließ der Vorsitzende André Budde verlauten.

Foto v.l.n.r.: André Budde, Sebastian Schumacher, Claudia Boßmann, Sven Kalinski, Wilhelm Lievertz, Walter Heicks, Birgit van Offern-Weiß, Jörg Hopmanns