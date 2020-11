Seit mehr als einem Jahrzehnt stellt Wolfgang Scheerer schon den Wunschbaum in seinen Filialen auf. Anfänglich noch mit wenigen Karten sind es mittlerweile insgesamt 180 Wünsche, die erfüllt werden. Bedacht werden Kinder bis zum 17. Lebensjahr.

"Mit dieser Aktion wollen wir, gemeinsam mit unseren Kunden, Kinder in der Weihnachtszeit eine Freude bereiten. Gerade in der aktuellen Corona-Pandemie haben es nicht alle so gut wie wir", so Wolfgang Scheerer. Auch die Tafel stellen fest, wie sich die Arbeit seit Beginn der Pandemie verändert haben. "Wir haben rund 1.500 Kunden wöchentlich. Einige unserer Mitarbeiter bleiben momentan zu Hause, um sich selbst zu schützen. Dankenswerterweise werden wir durch Studenten und die Rotarier unterstützt", erklärt Ludger Wucherpfennig.

Auch das Café Hope hat mit der Krise kämpfen müssen. "Für viele unserer Besucher waren die sechs Wochen, in denen auch wir schließen mussten, sehr schwierig", erzählt Tina van Laar.

Ab dem 23. November können in den Filialen in Kleve, Goch und Kalkar Wunschzettel abgeholt und eingelöst werden. Wer keine Geschenke besorgen kann und sich dennoch beteiligen möchte, kann entweder Geld in den Filialen abgeben oder auf das Konto von Scheerer Hörakustik überweisen. Die benötigten Daten gibt es telefonisch unter 02821/8977414. Bis zum 11. Dezember sollen alle Geschenke wieder in den Filialen abgegeben werden. Von dort aus, werden diese an die Klever und Gocher Tafel, die Klosterpforte und an das Café Hope verteilt.