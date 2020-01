Von Tim Tripp

Vom 20 bis 25. Januar findet die Azubiwoche der Bäckerei Heicks & Teutenberg in der Filiale an der Kavariner Straße statt. Hier haben 25 Auszubildende jetzt das Sagen.

Es ist noch früh am Morgen und es herrscht schon emsiges Treiben in der Filiale der Klever Traditionsbäckerei. Erstmalig lässt die Bäckerei Heicks & Teutenberg eine Woche lang die Filiale an der Kavariner Straße durch Auszubildende führen. Es werden Brötchen belegt, im Steinofen wird Brot gebacken und im Eingangsbereich werden Lebkuchenherzen verziert. Im Mehrschichtbetrieb stemmen die 25 Auszubildenden die täglich anfallenden Arbeiten. Zur Seite stehen ihnen Ann-Christin Nienhuys, die für die Ausbildung in der Klever Bäckerei zuständig ist und Filialleiterin Daniela Elsmann. Pascal Tenbieg ist gerade dabei, die ersten Zöpfe frisch zu flechten, damit sie wenige Zeit später im Holzofen gebacken werden können. An anderer Stelle werden Lebkuchenherzen verziert, die gegen eine Spende verkauft werden. "Unsere Auszubildenden wollten mit dieser Aktion auch etwas Gutes tun. Der genaue Spendenzweck wird nach der Azubi-Woche bekannt gegeben. Hintergrund dieser einwöchigen Aktion ist, den Auszubildenden einen weitere Möglichkeit zu bieten, sich weiterzuentwickeln und auch zu schauen, welche Verantwortung und Möglichkeiten der Job mit sich bringt," so Ann-Christin Nienhuys. Noch bis zum kommenden Samstag führen die Auszubildenden täglich das Geschäft in der Klever Unterstadt. Die Kunden schätzen die Aktion der Klever Bäckerei.