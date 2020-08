Kleverland. Die Sparkasse Rhein-Maas fördert auf vielfältige Weise durch Spenden und Sponsoring den gemeinnützigen Einsatz für eine lebenswerte Region. Dazu tragen zusätzlich auch ihre Stiftungen bei: die Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen, die Jugendstiftung und die Bürgerstiftung der Stadtsparkasse Emmerich-Rees und die Sparkassenstiftung Kleve.

Michael Wolters, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Maas: „Im Zuge der Fusion war es Wunsch, die Stiftungen der ursprünglich drei Sparkassen mit ihren Namen und Zweckbindungen und regionalen Schwerpunkten zu erhalten. Somit haben wir für unsere drei Marktbereiche Emmerich/Rees, Kleve und Straelen jeweils eigene Stiftungen, die dort mit ihren Fördermitteln Projekte, Anschaffungen, Veröffentlichungen und Veranstaltungen gemein-nütziger Träger fördern. Und die Spannweite ist groß: von Kindergärten über Schulen bis hin zu Angeboten für Jugendliche und Senioren, vom Sport über Soziales bis Kultur – das Leben und der Einsatz der Menschen in der Region ist vielfältig.“

Daneben gibt es noch eine besondere Stiftung: Die GUTES TUN Bürger-stiftung der Sparkasse – hier können Interessierte selbst Spenden an die Bürgerstiftung vornehmen oder sogar einen eigenen Stiftungsfonds gründen und dabei festlegen, welche Organisation gefördert werden soll. Die Deutsche Stiftungsagentur und die Sparkasse sorgen hier für die sichere Verwaltung des Vermögens und die langfristige Sicherstellung des Stifterwillens. Eine Möglichkeit, schon zu Lebzeiten oder per Testament nachhaltig Positives für gemeinnützige Zwecke zu tun – und davon auch steuerlich zu profitieren.

Nachdem die Sparkasse Rhein-Maas mit ihrem Förderprogramm „Gemeinsam da durch“ vor allem eine Hilfe für die Vereine gegeben hat, die unter Corona besonders gelitten haben, fördern die Stiftungen nunmehr das „normale“ Vereinsgeschehen unabhängig von der Pandemie.

Die Sparkassenstiftung Kleve hat in diesem Jahr den Schwerpunkt auf Vorhaben in den Bereichen Kunst, Kultur und Bildung gelegt, die Stiftungen in Emmerich und Straelen haben in diesem Jahr keine Schwerpunktbildung vorgenommen.

Förderanträge können ab sofort für alle Stiftungen bis zum 4. September 2020 gestellt werden. Antragsvordrucke stehen auf der Internetseite der Sparkasse unter www.skrm.de/zuwendungsantrag zur Verfügung. Die Kuratorien der Stiftungen werden noch im Herbst über die Ausschüttung der Stiftungserträge beraten.

Fragen zu den Anträgen, den Stiftungen und der Bürgerstiftung richten sie an den Vorstandsstab der Sparkasse unter vorstandsstab@skrm.de oder unter 02821 7110-5304.