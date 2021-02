KREIS KLEVE. Richard Thielen (45) hat zum 1. Januar die Funktion des Geschäftsführers des Handelsverbands im Kreis Kleve übernommen. Die 1. Vorsitzende des Handelsverbands NRW – Kreis Kleve e.V., Susanne Rexing vom Einrichtungshaus Rexing, freut sich bekannt zu geben, dass in dieser schwierigen Zeit für den Einzelhandel mit Richard Thielen ein neuer Geschäftsführer bestellt werden konnte.

In den letzten zehn Jahren war der vierfache Familienvater, der auch als ehrenamtlicher Richter am Finanzgericht Düsseldorf tätig ist, als betriebswirtschaftlicher Berater bei der Handwerkskammer Düsseldorf beschäftigt und stand Betrieben bei kaufmännischen und rechtlichen Fragestellungen zur Seite. „Ich möchte den Kontakt zu den Einzelhändlern intensivieren und zusammen mit den Verantwortlichen bei Städten und Gemeinden den lokalen Handel stärken. In den schwierigen Zeiten von Corona und des Onlinehandels will ich den Einzelhandel vor Ort unterstützen, so dass er uns auch künftig erhalten bleibt und die Aufenthaltsqualität in den Innenstädten verbessert“, erläutert der neue Geschäftsführer Richard Thielen.

Der Handelsverband NRW – Kreis Kleve e.V. unterstützt seine Mitglieder auf vielfältige Weise. Neben aktuellen Informationen ist ein wichtiger Punkt die für Mitglieder kostenlose juristische Beratung im Bereich Tarif- und Arbeitsrecht, Wettbewerbsrecht, Kaufrecht und Gewährleistungsrecht. Mitglieder werden kostenlos vor Arbeits– und Sozialgerichten vertreten.

Weiterhin gibt es günstige Rahmenverträge und günstige Konditionen für Mitgliedsfirmen.