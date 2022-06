Die nächste Beratung für Menschen mit Behinderung in Langenfeld findet statt am Dienstag, 28. Juni, von 10 bis 12 Uhr in der Freiwilligenagentur am Rathaus Langenfeld (Konrad-Adenauer-Platz). Frau Keune von der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung im Kreis Mettmann EUTB VIBRA e.V ist regelmäßig an jedem vierten Mittwoch im Monat vor Ort.

"Wir bieten eine kostenfreie und unabhängige Beratung für Menschen an, die aufgrund ihrer Beeinträchtigungen Unterstützung benötigen. Wir beraten erwachsene Menschen, Jugendliche und Eltern von Kindern. Unser Auftrag ist die Stärkung der Selbstbestimmung und die Verbesserung der Teilhabe in allen Lebensbereichen.", erklärt Keune von der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung im Kreis Mettmann EUTB VIBRA e.V..

Schweigepflicht der Berater

"Wir beraten Sie zum Beispiel zu diesen Themen: Arbeit und Beschäftigung, finanzielle Sicherung, Schule und Ausbildung, Wohnen, Assistenzleistungen, Hilfsmittel, Pflegeleistungen, Schwerbehindertenausweis, Freizeitgestaltung. Das Besondere der EUTB ist: Alle Beraterinnen leben selbst mit einer Behinderung oder sind Eltern von Kindern mit Behinderung und können sich damit gut in die Lebenssituation der Anfragenden einfühlen. Sie unterliegen der Schweigepflicht.", ergänzt sie.

Erreichbarkeit der EUTB VIBRA e.V.

Die Berater der EUTB VIBRA e.V. sind von Montag bis Donnerstag von 9 bis 14 Uhr unter Tel. 02102/7068540 oder 7068541 sowie per Mail an: beratung@vibra-ev.de zu erreichen. Dort können individuelle Termine auch zu anderen Zeiten vereinbart werden. Die Beratungsstelle der EUTB VIBRA e.V. befindet sich in Ratingen (Am Sandbach 32, 1. Etage im barrierefreien „Ärzte Haus West“).

Mehr Infos

Weitere Infos finden Sie unter www.eutb-kreis-mettmann.de und www.teilhabeberatung.de