Das Referat Kindertageseinrichtungen, Schule und Sport veranstaltet zusammen mit den Vereinen des Initiativkreises „Rund ums Bad“ (DLRG Ortsgruppe Langenfeld, Schwimmverein Langenfeld, SG Langenfeld und BSG Langenfeld) am Samstag, 27. August, ab 10 Uhr den 15. Langenfelder Kindertriathlon im und um das Langenfelder Freibad (Langforter Straße).

Startberechtigt sind Schüler der Jahrgänge 2011 bis 2015, die in Langenfeld eine Schule besuchen, in Langenfeld wohnen oder Mitglied eines Langenfelder Sportvereins sind. Die Teilnahme am Langenfelder Kindertriathlon ist für alle Starter kostenfrei.

Alle Teilnehmer müssen mindestens die Seepferdchen-Prüfung erfolgreich absolviert haben. Für die Fahrradstrecke besteht absolute Helmpflicht. Ebenso muss ein verkehrssicheres Fahrrad benutzt werden, Rennräder sind nicht erlaubt.

Nach der 50m-Schwimmstrecke (Freibad) geht es auf das Fahrrad (Streckenlänge 1,25 Kilometer für die Jahrgänge 2013-2015 beziehungsweise 2,5 Kilometer für die Jahrgänge 2011-2012), die Strecke führt über die gesperrte Langforter Straße. Zum Abschluss laufen die jungen Sportler noch eine etwa 500 Meter lange Strecke auf der Freibadwiese.

Alle Kinder erhalten eine Medaille und eine Urkunde. Im Rahmen einer Tombola können zudem alle Teilnehmer tolle Preise gewinnen.

Die Siegerehrungen für alle Altersklassen sind für 12 Uhr vorgesehen.

Anmeldung ab sofort möglich

Anmeldungen sind ab sofort unter: www.langenfeld.de/sport möglich, Anmeldeschluss ist Freitag, 19. August. Rückfragen können an das Sportbüro der Stadt Langenfeld, Tel. 02173/794-3312 oder sport@langenfeld.de gerichtet werden.