Mette sinniert über Ommas und Aliens

Len Mette hat es wieder getan - ein Buch geschrieben - und geht nicht nur den Geheimnissen von Ruhrgebiets-Ommas, Wasserbüffeln und denen des Fernsehprogramms auf den Grund, sondern auch einer Frage: Wie würden wohl Außerirdische in einer fernen Zukunft auf das reagieren, was sie als das Vermächtnis unserer Zivilisation vorfinden würden?

"Ein Gedanke, der ausreichend Raum für köstliche Satire lässt", dachte sich der Autor, Kabarettisten und Musiker Len Mette und machte sich ans Werk. Das Ergebnis ist sein neues Buch mit dem Titel "Spuren intelligenten Lebens", erschienen in dieser Woche im DerFuchs-Verlag. Das Buch ist eine kleine Premiere, denn wenn es bisher bei allen Titeln immer einen Sachbezug gab, so hinterfragt Mette dieses Mal mit einem verschmitzten Augenzwinkern den Sinn und Zweck so mancher menschlichen Marotte oder wie er es beschreibt: "Bittersüße Satire mit Bezug auf den ganz

normalen Alltag, in dem wir uns alle bewegen." Der Autor macht sich so seine Gedanken, ob der menschliche Hintern wirklich Vitamin E und Kamillenextrakt aus dem Klopapier aufnehmen kann, über Aldi-Einkäufe, Genderfluch und Menschenallergien und verpackt die in 22 Kurzgeschichten auf rund 215 Seiten.

Das sagt die Redaktion: "Spuren intelligenten Lebens" ist, ist locker-leichte Lektüre zum Lächeln und Lachen, nach der man so manches Verhalten seiner Mitmenschen sicher in anderem Licht sieht. Kurzweilig und lesenswert!