Die Stadtteile werden erkundet:

Am Mittwoch, dem 13. April 2022 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr in Horstmar

Ort: Bürgerhaus Horstmar, Lanstroper Str. 6, in 44532 Lünen-Horstmar

Am Donnerstag, dem 14. April von 15 bis 17 Uhr in Lünen-Süd

Ort: Haltestelle; Jägerstraße 44 in 44532 Lünen-Süd

Es wird um eine Voranmeldung gebeten, da die Plätze begrenzt sind.

Telefonische Anmeldung: Montag & Mittwoch von 13:00 bis 15:00 Uhr.

Weitere Infos erhalten Sie bei: Jutta Thiering: 0171 - 4409626

Achtung: Aufgrund der unvorhersehbaren Pandemieentwicklung kann es zu

kurzfristigen Änderungen oder Ausfällen des Programmes kommen

Quelle: Stadt Lünen / Kinderprogramme in den Stadtteilen