Alle Jahre wieder heisst es, wie war das letzte und was kommt im nächsten Jahr auf einen zu.

Wie war das 1. Corona-Jahr 2020?

Anfang des Jahres hatten wir von dem Wort "Corona" nur aus China gehört. Man hatte sich Gedanken gemacht, wo mache Ich Urlaub und wie bereite ich den Kommunalwahlkampf vor. Eine Idee war der Youtube Kanal "Lippefunk Lünen". Und im März fing das 1. Coronarjahr 2020 an. Man konnte nicht mehr einkaufen in den normalen Geschäften. Es gab bald keine Nudeln, Toilettenpapier mehr. Die Maske gehören heute zur Kleidung. Betten in Höhe von 360 ooo Mio Euro werde in den Krankenhäuser gesucht. Masken und die Schutzkleidung wird gesucht. Wenn man in der Stadt geht, ist es eine Geisterstadt. So beginnt der 1. Lockdown und wir wollen doch alle nur reisen. Jetzt wird nach einem Impfstoff gesucht, der gegen den Virus hilft. Wir hat den ersten Impfstoff? Im Sommer hatte ich den Bürgermeister schon angesprochen, ob wir auf dem Gelände vom alten Steaggelände oder in Wethmar auf den Gelände von Caterpiller. Wir dürfen uns in Lünen nicht nur auf Wasserstoff versteifen. Der Stromverbrauch ging leicht zurück. Was passiert mit dem Klimawandel? Überlegen wir doch mal ganz anders. Man könnte Solaranlagen auf die Strassen machen und so Energie schaffen. Projekte gibt es schon. Hier könnte Lünen auch entsprechende Fördermittel beantragen. Mal schauen was daraus wird. So wo geht es in dieser Zeit in den Urlaub. Nur Deutschland, nein nicht mal aus den Hotspots gehts in den Urlaub. Kann man das Fleisch noch essen oder müssen wir vorsichtig sein? Der 1. Lockdown ist zu ende. Jetzt können wir wieder einkaufen und Geld ausgeben, was einige Bürger nicht mehr haben. Wir warten auf den 2. Lockdown und er ist jetzt da. Wie wird Weihnachten? Der ran am 24 Dezember 2020 konnte nicht mehr gemacht werden. Wir bestellen lieber im Internet. Wer einen grossen Umsatz hat, der bekommt noch mehr dazu. Hier sollte eine zusätzliche Steuer für ganz Europa erhoben werden, damit es nicht abwandern kann. Bin mal gespannt was daraus wird. Nun haben wir noch einen Tag im 1. Coronarjahr 2020. Es werden Gelder für das Feuerwerk gespart und auf der anderen Seite müssen Steuergeld gezahlt werden.

Wie wird das 2. Corona-Jahr 2021?

Die entsprechende Unternehmen von Strom, Müllentsorgung haben die Kosten erhöht. Die Wohnungspreise bleiben gleich auch wenn einige Beschäftige in Kurzarbeit sind und somit weniger Geld im Portemonnaie habe. Welche Unternehmen in Lünen überstehen den 2. oder 3. Lockdown? Wie lange wartet die Bevölkerung auf die Impfung? Wo ist die Unterstützung vom Jobcenter?

Es werden doch viele Leute in den Gesundheitsämter oder für die Termine benötigt. Viele suchen Arbeit um Geld zu verdienen. Wo kommen die INIATIVEN vom Jobcenter? NICHTS Warum wird für einem Jahr nicht die Kostensteigerung ausgesetzt? Wer macht den Gewinn in dieser Pandemie? Die Lebensmittel unternehmen verdienen nur noch die Milliarden und die Inhaber scheffeln es.

Wäre hier auch nicht ein umdenken wichtig. Wie geht es weiter? Wir warten jetzt auf einen Impftermin. In allen Medien gibt es nur noch Coronar von morgens bis abends. Hier könnte sich die Verantwortlichen bei der Rundfunkgebührenerhöhung an andere Länder ein Beispiel nehmen. Hier sehe ich eine erneute Überprüfung von überflüssigen Gremien und Gehaltsvorstellung und Rentenansprüche der Leiter der öffentlichen Fernsehsender.

Werden wir noch ein 3. Corona-Jahr haben?

Dieter God sachkundiger Einwohner, Ex-Ratsherr