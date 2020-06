Das Bürgertelefon der GFL-Ratsfraktion ist am Sonntag, 14. Juni, von 17 bis 19 Uhr geschaltet. Unter der Rufnummer (0 23 06) 30 174 81 ist Andreas Dahlke erreichbar.

Andreas Dahlke wurde vor wenigen Tagen von den GFL-Mitgliedern mit großer Mehrheit zum Landratskandidaten gewählt. Auch tritt der "grüne Unternehmer" aus Brambauer als GFL-Spitzenkandidat für den Kreistag in Unna an sowie als GFL-Kandidat für den Rat der Stadt Lünen. Andreas Dahlke freut sich am Sonntag insbesondere über Anrufe zu seinen politischen Initiativen, die er in den Rat und Kreistag einbringen will. Andreas Dahlke steht aber auch für Gespräche zu allen anderen kommunalpolitischen Themen zur Verfügung.

Die GFL ist unter buero@gfl-luenen.de erreichbar und im Internet präsent unter www.gfl-luenen.de