Die Weltwirtschaft hat bis jetzt mit dem Motto "Just in Time" gehandelt. Ich bin heute morgen zum Arzt gegangen und bin dann anschliessend in einigen offener Lüner Geschäften gegangen und mich gefragt,, wo ist "Just in Time". Der Bundesverkehrsminister und die Landwirtschaftsministerin haben immer gesagt, wie habe es in Griff, das Waren an denn Ort kommen, wo es benötigt wird. In einigen Geschäftigen wurde kein Toilettenpapier geliefert und in einem Geschäft ging jeder Toilettenpapier aus dem Geschäft heraus., Sollte man nicht überlegen, was der Grundgedanke für Toilettenpapier ist. Vielleicht sollte man für das Hände abtrocknen, wieder ein Handtuch benutzen. Des,weiteren Frage ich mich, wo sind die gesamten Produktionen? Die Firmen stellen doch genügend Produkte her. Wo ladet dieses? Wo sind die LkW,s, die die Ware anliefern? Kann zur Zeit keinen grössen Verkehr mit LkW,s auf der Konrad-Adenauer-Str beobachten. Nach dieser Epidemie sollte ein umdenken in den Konzept "Just in Time" strategiemässig nachgedacht werden.