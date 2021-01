Neue Ampel an der Gutenbergstraße

Anfang kommender Woche starten die Arbeiten zum Bau einer neuen Ampelanlage an der Kreisstraße/Einmündung Gutenbergstraße. Am Montag, 25. Januar, beginnen die Verkehrssicherungsarbeiten, am Dienstag, 26. Januar, die Bauarbeiten. Für die Dauer der Arbeiten wird die Kreisstraße in diesem Bereich halbseitig gesperrt und eine Baustellenampel eingerichtet. Die erste Phase zur Aufstellung der neuen Ampelanlage, die das Ausfahren aus der Gutenbergstraße auf die Kreisstraße erleichtert, soll bis Mittwoch, 3. Februar, abgeschlossen sein. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Ampelanlage sind im März geplant.