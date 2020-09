Bei den Kommunalwahlen am letzten Sonntag in Lünen kam es in allen Wahllokalen,so auch im Wahllokal in der Kelmschule zu sehr langen Wartezeiten. Auch ältere Mitbürger mussten sehr lange in der Schlange draußen warten.

Es kam sogar dazu. dass einige Wähler, es nicht zu lange in der Hitze aushielten und ohne zu wählen wieder nach Hause gingen. Stühle wurden den Senioren nicht angeboten. Zudem wurde bei der Auswahl nicht auf Barrierefreiheit geachtet.

Es wäre durchaus möglich gewesen, trotz Corona, mehr Wahllokale einzuplanen, oder größere Räume mit mehr Wahlkabinen auszustatten. Die Wahlbeteiligung war auch deshalb sehr .sehr schlecht! In der Kelmschule hätte sich z.B. die Turnhalle angeboten.

Meine Partei die SPD, hat vor den Wahlen ausdrücklich auf diese Probleme hingewiesen. Unser derzeitiger Bürgermeister hat leider alles ignoriert!!!

War es vielleicht sein Ziel, ältere Mitbürger von den Wahlen fernzuhalten? Immerhin weiß ich, dass die SPD bei den Senioren viele Anhänger hat!

Da ich selbst Briefwahl gemacht habe, ,weiß ich dies alles, weil ich von älteren Mitbürgern angerufen wurde und ich am Wahltag mir öfter die Zustände vor dem Wahllokal angesehen habe

Meine Bitte an die Stadt Lünen ist, dafür zu sorgen, dass alle Wähler ohne Probleme an der Stichwahl teilnehmen können, Lösungen hat meine Partei genug angeboten!

Peter Korte

1.Vorsitzender der SPD AG60+ in Brambauer