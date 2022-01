Jeden Donnerstag und Montag von 8 bis 12:30 Uhr:

Jeweils montags und donnerstags findet in Brambauer auch 2022 auf dem Marktplatz an der Yorkstraße der Wochenmarkt statt.

Nach dem Marktbummel können Sie zudem der Bürger-Bücherei einen Besuch abstatten. Die öffnet montags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Sie befindet sich im Bürgerhaus.

Ca. 60 Stände mit komplettem Angebot bilden den Wochenmarkt, schreibt die Stadt Lünen zum Wochenmarkt in Brambauer auf ihrer Internetseite.

Bei einem Besuch nehmen Sie bitte Rücksicht, halten Sie die Abstände ein und tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Quelle: Stadt Lünen