Die Tour startet am Samstag den 02. Juli wie gewohnt um 10:00 Uhr am Brunnen vor dem Lüner Rathaus, in Brambauer um 9:30 Uhr vor dem UFO. Norbert Lanvermann führt durch östliche und südliche Dortmunder Vororte nach Lichtendorf. Die Tour wird aufgrund einiger Steigungen als schwierig eingestuft, belohnt dafür aber mit schönen Aussichten über die Höhen Dortmunds. Eine Einkehr im Gartencenter Pötschke in Lichtendorf ist vorgesehen. Die Länge der Tour beträgt ca. 65 km. Bitte ausreichend Getränke mitbringen!

Siehe auch https://luenen.adfc.de/