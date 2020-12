Da Corona verhindert, dass wir gemeinsam Sport treiben können, möchte der TV Eintracht wie schon im Frühjahr ein paar Tipps geben, wie Sie trotzdem aktiv bleiben können - Teil 6.

Radfahren kann man immer:

Der Vorschlag von heute ist ganz einfach. Denken Sie an die Himmelfahrstradtouren des TV Eintracht und setzen Sie sich doch mal mit der ganzen Familie aufs Fahrrad.

Start zur Radtour am Himmelfahrtswandertag war 2020 nicht möglich

hochgeladen von Martina Seeliger

Eine Station könnte zum Beispiel die Halde in Tockhausen sein. Es gibt mehrere Wege nach oben, von flach bis steil und jeder kann sich ein bisschen nach oben quälen - je nach Lust und Laune. Oben gibt es zur Entschädigung einen wunderschönen Blick über Lünen.

Blick von oben über Lünen

hochgeladen von Martina Seeliger

Idealerweise ist hier auch eine Bank aufgestellt. Der Nachwuchs oder die Unermütlichen können ja eine zweite Runde drehen während die anderen oben warten. Es gibt auch ein paar Wege durch die Sträucher, wahrscheinlich aber nicht ganz legal.

Für die ganz Verwegenen gibt es am Fuß der Halde sogar eine Mountainbike-Strecke:

Die Mountainbike-Strecke am Fuß der Halde

hochgeladen von Martina Seeliger

Vielen Dank an Herrn Teine für den Tipp, er kennt noch mehr Anlagen, die er hier auf Lokalkompass beschreibt: Bike-Anlagen.

Bitte denken sie bei Benutzung aber unbedingt an die entsprechende Schutzkleidung, damit Sie nach Corona wieder unbeschadet an den Übungsstunden des TV Eintracht teilnehmen können.

Natürlich können Sie Ihr Ziel auch selbst aussuchen. Viel Spaß beim Radeln. Halten Sie Abstand, nicht nur beim Fahrradfahren, damit wir bald wieder zusammen Sport treiben können.

Informationen zum Verein bekommen Sie auf der Homepage: tve-brambauer.

Zum ersten Teil unserer Vorschläge kommen Sie hier: Aktiv trotz Corona - Teil1.