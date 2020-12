Geburtstagskinder: Bendieck rettet LSV-Zweite, Ruthenbeck prägt BVB, Vocke formt Topteam mit

Lünen. Am Mittwoch (23. 12. 20), einen Tag vor Heiligabend, haben drei Fußballer ihren besonderen Tag.

Nedzad Bendieck wird 51 Jahre alt. Ab Sommer 2003 lief er für die Altherren des Lüner SV auf. Mit den Oldies rettete er in der Serie 2015/16 die LSV-Zweite, inzwischen Bezirksliga, vor dem Abstieg in die Kreisliga C.

Beim größten Stadtrivalen des LSV, dem BV Brambauer, prägte Dankwart Ruthenbeck über Jahre das Geschehen. „Danki“ wird Mittwoch 67 Jahre alt.

Acht Jahre lief er für den BVB, auch unter dem ungarischen Olympiasieger und Bundesliga-Profi Zoltan Varga, als wiesel schneller Außenverteidiger auf.

Später war er in Brambauer Sportlicher Leiter, trainierte das Team wie auch den SV Südkirchen, den Wambeler SV, den er zu Meisterschaft und Bezirksliga-Aufstieg führte, Marten und den VfL Schwerte.

Bekannt war sein Gespür für Talente, die ihren Weg bis vor die Tür zur Bundesliga machten. Erinnert sei an David Solga, der es über das Oberliga-Team des Lüner SV in die Regionalliga-Elf von Borussia Dortmund schaffte, später bei Wacker Burghausen und Dynamo Dresden in der 3. Liga spielte.

61 Jahre wird am Mittwoch Renald Vocke, in Dortmund dreimal als bester Amateurtorwart des Jahres ausgezeichnet. Vocke begann mit dem Fußball bei der TSG Eintracht und Borussia Dortmund. VfL Kemminghausen und TuS Eving waren seine letzten Station, bevor 1995 zum Lüner SV kam. Dort bereitete er unter dem Vorsitzenden Erich Möller und Trainer Manfred Balcerzak den Weg zum späteren Aufstieg in die Oberliga vor. ©textfotojanning / Goldstein