Hüsing-Elf stoppt BVB - doch Dortmund bleibt Erster

In der Fußball-Regionalliga West verpasste es die U23 von Borussia Dortmund, ihren Vorsprung auf den Zweiten, Rot-Weiß Essen, auf fünf Punkte auszubauen.



Im Nachholspiel gegen den SC Wiedenbrück (Platz 13) - mit dem Lüner Abwehrspieler David Hüsing auf der Bank - gab es nur ein 2:2. Die Ostwestfalen, die das Hinspiel 1:4 verloren hatten, machten in Dortmund einen 0:2-Rückstand weg. Dortmund führt weiter mit 57 Punkten die Tabelle ab. Essen, das gegen Wiedenbrück mit zwei Remis ebenfalls schon Federn gelassen hatte, hat 54 Zähler, aber mit 22 auch zwei Spiele weniger als Dortmund. An diesem Stand wird sich auch am Wochenende nichts ändern. Denn die Spiele der Dortmunder beim Vorletzten Bonner SC und von Essen mit den beiden Lünern Felix Backszat und Sandro Plechaty gegen Lippstadt (15.) mit dem Lüner Kai-Bastian Evers und den Ex-LSVern Johannes Zottl und Co-Trainer Marc Woller wurden abgesetzt. Am morgigen Samstag (20. 2. 21, 14.00) spielen dagegen mit Lüner Beteiligung Wiedenbrück gegen Schlusslicht RW Ahlen sowie Homberg (17.) mit Jeffrey Malcherek gegen RW Oberhausen (9.) mit Vincent-Louis Stenzel. Bei Ahlen im Vorstandsbereich - Pressekonferenz etc. - immer noch aktiv ist der ehemalige Sportliche Leiter des Lüner SV, Dirk Kauffel. In der Regionalliga Südwest will der TSV Steinbach Haiger mit dem Lüner Philipp Hanke mit einem sieg beim 1. FSV Meinz II (11.) seine Tabellenführung verteidigen. Jan-