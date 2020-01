Zum Jahresanfang erbot sich wieder die jährliche Chance, Kampferfahrung beim landesoffenen Hobby-Turnier in Bochum zu sammeln. Der besondere Charme in diesem Turnier liegt darin, dass es auf Wettkampfanfänger und Hobbykämpfer mit wenig Turniererfahrung ausgelegt ist. Vom 1.JJJC Lünen starteten hier zwei Judoka, um ihre Erfahrung mit Wettkämpfen auszubauen.

Kevin Schäfer, der erst seit rund einem Jahr Judo macht und hier sein erstes offizielles Turnier bestritt, startete in der Gewichtsklasse bis 70kg furios, indem er seinen Kontrahenten im Bodenkampf mit einer Haltetechnik besiegte. Im nächsten Kampf ging er zunächst mit einer kleinen Wertung in Führung, ehe er einen Hüftwurf siegreich durchbrachte und mit Ippon (ganzer Punkt) gewann. Der nächste Kampf verlief ausgeglichen und ging nach der regulären Kampfzeit in die Verlängerung (Golden Score). Hier wurde der Kampf letztendlich für Schäfer entschieden, da der Gegner durch mehrere Strafen disqualifiziert wurde.

Eine spannende Begegnung lieferte sich Schäfer anschließend mit einem anderen Wettkampfanfänger. Nachdem beide eine kleine Wertung erlangten, setzte sich schließlich der Lüner mit einer Würgetechnik durch. Im Finale stand er nun einem seiner Gegner er vorherigen Runde gegenüber. Dieser revanchierte sich diesmal im Bodenkampf, und Schäfer unterlag knapp im Haltegriff. Trotzdem konnte er sich über eine verdiente Silbermedaille bei seinem ersten offiziellen Turnier freuen.

Jan Trittel erwischte in der Gewichtsklasse über 80kg einen schweren Tag. In seinem ersten Kampf konnte er mit einer Wurftechnik punkten und siegreich die Matte verlassen. Allerdings verletzte er sich dabei die Hand. Hier bewies Trittel einen starken Willen und bestritt den Kampf trotz Schmerzen, wurde allerdings Ippon geworfen. Anschließend schied er aus dem Turnier aus, da er verletzungsbedingt nicht noch einmal antreten konnte.