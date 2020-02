LSV-C-Jugend siegt bei Topteam SC Hörde

Lünen. (Jan-) Großes Kompliment an die C-Jugend-Fußballer des Lüner SV. Der Aufsteiger in die Kreisliga A setzte sich beim Dritten Hörder SC mit 5:2 (2:0) durch und steht jetzt auf dem sechsten Rang. Für das Team um Trainer Luca Breuker trafen Emre Muhammed Toplar (8.), Seweryn Blazej Macura (18. + 45.), Kacper Wisowski (37.) und Anes Masic (49.).

Einmal mehr Lehrgeld bezahlte dagegen die E-Jugend in der Kreisliga B. Das Team um Trainer Christian Schwarz ist nach dem 2:14 (2.) beim Dritten TuS Eving-Lindenhorst Achter.