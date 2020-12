LSVer Matthias Göke, der schnellste Doppelpacker der Liga, wird 27

Lünen. 27 Jahre alt wird heute Matthias Göke, Fußballer des Westfalenligisten Lüner SV. Göke, den alle wegen der Vornamensgleichheit mit Kapitän Matthias Drees, nur „Jürgen“ nennen, wurde am 22. Dezember in Datteln geboren.

„Jürgen“ wirft sei 2017 seine 1,86 m Körpergröße und 95 Kilo ins Kampfgeschehen. „Ich habe keine Lieblingsposition, habe schon alles, außer Torwart, gespielt. Hauptsache ich steht auf dem Platz und wir sind erfolgreich!“ Und er kann Spiele entscheiden:

Fußball-Westfalenliga 2, Lüner SV gegen FC Lennestadt. Sonntag, der 1. Dezember 2019. Die gastgebenden Lüner Löwen liegen wieder einmal zurück. 1:3 bis zur 78. Minute. Doch dann kommen die Wahnsinnssekunden des Matthias Göke. In der 88. Minute trifft er zum 2:3, die Minute danach zum 3:3. „Wir hätten noch 4:3 gewonnen. Doch der Schiedsrichter erkannte meinen dritten Treffer nicht an. Trotzdem, das Remis war am 1. Advent schon so etwas wie ein kleines Weihnachtsgeschenk.

Vor seiner LSV-Zeit kickte Göke in der Jugend des TuS Niederaden. für den Hammer SV und FC Overberge. Liebend gern macht er beim Preisangeln, so auf Lachse in Dänemark mit. ©textfotojanning /Goldstein